NBA, Kawhi Leonard sulla vittoria: “Non volevo tornare a casa”

Per la prima volta in questi acerbi NBA Playoff, una serie si deciderà alla fatidica Gara 7. I Los Angeles Clippers infatti sopravvivono alle mura nemiche dell’American Airline Center e battono i Dallas Mavericks 104-97, portando la serie sul 3-3. Decisiva sarà quindi Gara 7, in programma per domenica ore 21:30 italiane. Così come decisivo è stato Kawhi Leonard nell’incontro della notte.

Queste le sue parole a fine partita sulla sua grande performance offensiva:

“Non sono sceso in campo con nessuna mentalità in particolare, se non quella difensiva. Ho cercato di coinvolgere i compagni e piano piano ho preso sempre più ritmo. I tiri entravano, più entravano e più mi dicevo che non volevo tornare a casa”

Grazie ai suoi 45 punti, sei rimbalzi e tre assist (figli di un efficacissimo 18-25 dal campo), LAC tornerà si a casa, ma per giocarsi Gara 7 allo Staples Center in una serie davvero pazza: ad oggi né Dallas né Los Angeles ha vinto di fronte ai propri tifosi. Se così dovesse mantenersi, il trend vedrebbe favorita la banda di coach Carlisle ma, si sa, Gara 7 non è affatto una scienza esatta.

Su Luka Doncic

Per i Clippers da segnalare anche gli ottimi interventi di Paul George e Reggie Jackson, che rispettivamente con 20-13-6 e 25-9-4 sovrastano la potenza di fuoco dei texani. Per i Mavericks infatti non basta un Luka Doncic da 29 punti, otto rimbalzi e undici assist.

“Sappiamo tutti che Luka è un giocatore dominante, abbiamo cercato il più possibile di togliergli i tiri facili e sperare che sbagliasse quelli più complicati. È un giocatore capace di segnare nelle condizioni più difficili, ma abbiamo i giocatori per permetterci di cambiare marcature. I miei compagni mi hanno dato una mano a fermarlo”

Come detto, assolutamente da seguire Gara 7, in onda su Sky a partire dalle 21:30 di domenica sera.

