NBA, Damian Lillard ha le idee chiare sul nome del prossimo head coach

In Oregon si è chiuso un ciclo. Dopo la sconfitta di giovedì notte per mano dei Denver Nuggets e la conseguente eliminazione dai Playoff in 6 gare, i Portland Trail Blazers si preparano ad una lunga estate di cambiamenti. La prima mossa sullo scacchiere è stata già mutualmente decisa: dopo nove stagioni da head coach, Terry Stotts decide di lasciare la panchina dei Blazers. Con lui se ne va il secondo allenatore più vincente della franchigia, capace di guidare per otto stagioni consecutive Portland ai playoff, la striscia attiva più longeva dell’NBA.

💯 percent … I will miss him. https://t.co/yoZNdY625W — Damian Lillard (@Dame_Lillard) June 5, 2021

Secondo quanto riporta Yahoo Sports, Damian Lillard sembra però già avere in mente il sostituto:

“Jason Kidd. È lui l’uomo che voglio”

Didascalico, preciso, lapidario. Senza dubbio il peso decisionale di Dame sarà fattore importantissimo nella ricerca del nuovo allenatore e l’apprezzamento di Lillard nei confronti di Kidd non può non essere considerato.

Jason Kidd ha trascorso le ultime due stagioni come assistente allenatore alla corte di Frank Vogel ai Los Angeles Lakers, conquistando anche l’anello dell’NBA Bubble di Orlando. L’Hall-of-Famer può godere però di una maturata esperienza sulla panchine NBA. In cinque stagioni da head coach, Kidd ha guidato sia i Brooklyn Nets che i Milwaukee Bucks con un record totale di 183 vittorie e 190 sconfitte.

Sulle sfondo, anche i profili di Chauncey Billups, Jeff Van Gundy, Mike D’Antoni e Juwan Howard.

Leggi anche

NBA, Magic Johnson spara a zero: “Schroder non è da Lakers”

NBA, Damian Lillard: “Ci saranno dei cambiamenti”

NBA, Damian Lillard nominato Twyman-Stokes Teammate of the Year