NBA, Jrue Holiday sicuro: “PJ Tucker sarà fondamentale contro Brooklyn”

Il secondo turno ormai è alle porte. Dopo la pessima figura dell’anno scorso, i Milwaukee Bucks hanno firmato alcuni dei migliori difensori della lega. Uno su tutti è Jrue Holiday. L’ex playmaker dei New Orleans Pelicans è diventato in poco tempo indispensabile per la squadra. La guardia sa che la prossima serie sarà molto impegnativa e che servirà uno sforzo di squadra per battere i Brooklyn Nets. Nonostante il forfait di Donte DiVincenzo per infortunio, Jrue tuttavia ha voluto guardare il lato positivo della situazione:

“Sono dispiaciuto perché Donte DiVincenzo giocava duramente. È stato brutto sapere che non potrà più scendere in campo con noi in questi Playoff. Ma abbiamo la fortuna di avere altri grandi giocatori. Abbiamo P.J. Tucker che sicuramente farà un passo avanti. Ci aiuterà molto, sarà fondamentale. Riesce a difendere bene contro chiunque. Ha giocato con James Harden per diversi anni, lo conosce. La sua esperienza ci sarà utile.”

Anche il capo allenatore Mike Budenholzer ha rilasciato qualche dichiarazione a riguardo:

“Donte DiVincenzo era utilissimo per noi. Dava un grande aiuto in attacco e in difesa. Aiutava la squadra a prendere rimbalzo e mancherà soprattutto il suo spirito combattivo. Dopo il suo infortunio tutti i nostri giocatori hanno fatto un passo avanti. Devono continuare così.”

Stanotte, alle 01:30 ore italiane, si giocherà il primo atto di Bucks-Nets.

Leggi anche:

NBA, Rob Pelinka parla dell’offseason Lakers e fissa gli obiettivi di mercato

NBA, Channing Frye: “LeBron James dovrebbe ritirarsi, a meno che…”

NBA, Damian Lillard ha le idee chiare sul nome del prossimo head coach