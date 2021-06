NBA, Doc Rivers chiaro: “Dobbiamo fermare Trae Young”

Una delle due sfide per accedere ad un posto nelle Eastern Conference Finals sarà quella fra Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers. Quest’ultimi, dopo aver battuto in cinque i Washington Wizards, hanno il vantaggio del fattore campo dalla loro, ecco perché Doc Rivers vuole fin da subito mettere le cose in chiaro. Il tutto partirà da una buona difesa, essenziale per contenere le scorribande specialmente di Trae Young:

“Dobbiamo fermare Trae Young, ma sarà difficile. È uno dei migliori per un motivo. Io lo dirò sempre che i grandi tiratori, come Trae Young, sono difficili da fermare, al massimo si possono rallentare per un po’ di tempo. Per questo motivo fa parte dei grandi tiratori di questo gioco. Saranno delle partite complicate poiché gli Hawks hanno altri grandi giocatori e tiratori oltre a lui. Sarà veramente difficile giocare contro di loro. Non possiamo permetterci più certi errori, visti ad esempio con Washington.”

Successivamente, Danny Green, guardia dei Philadelphia 76ers, ha proseguito con il discorso iniziato dal suo capo allenatore:

“Non dobbiamo lasciarli tirare da tre punti. Dobbiamo fare in modo che Trae abbia delle difficoltà a tirare da tre. È questa la chiave.”

