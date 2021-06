Mercato NBA, gli Orlando Magic hanno deciso: addio a coach Clifford

Comincia il valzer delle panchine NBA. Dopo l’annuncio ufficiale da parte dei Portland Trail Blazers i quali hanno salutato Terry Stotts dopo 9 stagioni, ora anche gli Orlando Magic sono pronti a separarsi con coach Steve Clifford. Secondo quanto riporta ESPN, infatti, le parti – dopo numerosi incontri – avrebbero deciso reciprocamente di dividere i propri destini. A quanto pare, ci sono state vedute diverse rispetto alla durata del processo di rebuilding di una franchigia che in poco tempo ha peraltro cambiato il proprio core dopo aver salutato Aaron Gordon, Nikola Vucevic ed Evan Fournier prima della scorsa trade deadline NBA.

Clifford, 59 anni, aveva ancora un anno di contratto all’interno del suo originario quadriennale. La sua avventura ad Orlando termina così con un record di 96-131 in tre stagioni – comprese le due avventure ai Playoff. Orlando ha terminato nei bassifondi della Eastern Conference con un pessimo 21-51 in questa regular season.

Nemmeno il tempo di valutare la situazione che gli insider NBA cominciano già ad accostare nomi alla panchina di Orlando. Secondo quanto riporta Marc Stein, giornalista del New York Times, i Magic starebbero valutando Terry Stotts, il quale – come detto poco fa – ha lasciato Portland ed è attualmente alla ricerca di una nuova avventura. Difficile, invece, la suggestione Jason Kidd poiché sull’assistant coach dei Lakers graviterebbero per l’appunto proprio i Trail Blazers.

