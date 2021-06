Se Devin Booker è stato devastante, anche Chris Paul ha dato il suo contributo nella vittoria di questa notte sui Lakers: un successo che ha permesso ai Suns di accedere al secondo turno dei Playoff, eliminando i campioni NBA il carica. Otto punti e 12 assist per Paul, traghettatore per i suoi compagni soprattutto a livello mentale.

È stata una partita difficile, sia a livello fisico che mentale, ma Phoenix ha risposto bene, portandosi a casa il pass per il secondo turno dei Playoff. Proprio a livello mentale che, secondo Chris Paul, i Suns hanno avuto la meglio:

“Mentalmente siamo stati più forti, ci siamo preparati molto bene. Sapevamo di affrontare una squadra fisicamente forte e aggressiva, così siamo rimasti concentrati sui nostri punti di forza. È stata una serie emozionante, volevamo difendere il nostro vantaggio e alla fine abbiamo vinto: è una vittoria importante per tutti noi, per me, i miei compagni e il coach. Andiamo avanti”

Nella vittoria dei Suns pesano come macigni i 47 punti di Devin Booker che, nei primi minuti di gioco, era partito sottotono. Poi la scintilla si è accesa, come spiega il numero 1 di Phoenix nel post partita:

“Ero semplicemente bloccato: ad essere onesto, lo ero sin da quando mi ero svegliato perché non avevo dormito per l’eccitazione. Abbiamo giocato come se fossimo a Gara 7: eravamo stressati, volevamo chiudere i giochi qui a casa loro. Una volta preso il ritmo, tutto è andato nel verso giusto”

Non nasconde la sua felicità coach Monty Williams che, però, pensa già alla prossima sfida contro Denver:

“È davvero bello battere i campioni in carica: ora godiamoci questo momento, poi dobbiamo pensare al nostro prossimo avversario”

Un’altra montagna da scalare per Phoenix e Chris Paul che, però, vogliono ancora stupire.

