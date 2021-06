Mercato NBA, GM Washington vago riguardo il futuro di coach Brooks

Tommy Sheppard, GM degli Washington Wizards, nelle ultime ore ha cercato di rinviare ogni decisione riguardo il futuro di Scott Brooks. Il dirigente dei capitolini ha promesso che il front office si prenderà un periodo di riflessione prima di arrivare ad una decisione sul capo allenatore. Queste le parole rilasciate a ESPN:

“Non faremo nulla in queste ore. Ovviamente faremo una valutazione approfondita da cima a fondo di tutta la nostra organizzazione e dei modi in cui possiamo migliorare. Ma qualsiasi domanda su queste cose, non è argomento di discussione in questa giornata”.

Brooks ha concluso l’ultima stagione del suo contratto mercoledì scorso con la sconfitta in Gara 5 per 129-112 contro i Philadelphia 76ers, i quali hanno chiuso la serie del primo turno per 4-1 e posto fine all’annata di Washington. Il 55enne ha portato gli Wizards a tre presenze ai Playoff nei suoi cinque anni al timone della squadra, ma vanta un record complessivo negativo di 183-207 (.469) in regular season.

Queste le parole del coach riguardo il suo futuro:

“Rimanere qui? Non è una mia decisione. Ovviamente a me piace essere qui. Amo i miei giocatori… So che abbiamo molto lavoro da fare. E stiamo costruendo qualcosa di cui vogliamo essere orgogliosi. Per questo mi piacerebbe farne parte”.

