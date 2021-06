NBA, Nikola Jokic dopo la vittoria su Portland: “Nessuno ci impedirà di lottare”

Il principale candidato MVP Nikola Jokic è riuscito a guidare i suoi Denver Nuggets al secondo turno dei Playoff NBA, dove incontrerà la “sorpresa” Phoenix. Il serbo ha mantenuto le aspettative, giocando un’ottima serie ed eliminando Portland in sei gare; in particolare, nell’ultimo incontro, si è iscritto al tabellino con ben 36 punti, 8 rimbalzi e 6 assist.

Intervistato in campo dopo la vittoria, è stato chiesto a Nikola Jokic, quale fosse la chiave per riuscire a battere una squadra solida come i Trail Blazers:

“Credo che siamo stati molto bravi a livello difensivo. Non importa quanto il sistema difensivo sia buono o quanto gli avversari siano bravi ad attaccare, credo che se impedisci loro di segnare nei momenti più importanti della partita, hai difeso bene. Abbiamo preso alcuni rimbalzi offensivi decisivi ed Aaron Gordon ha segnato un’importante tripla dall’angolo, è stato uno sforzo collettivo.”

La successiva e ultima domanda fatta al Joker, riguardava invece come la squadra si è comportata, senza un pezzo importante del roster come Jamal Murray.

“Nessuno può toglierci il nostro desiderio di lottare, lo faremo ogni volta. Non molliamo mai, mollare non fa parte del nostro vocabolario. E faremo di tutto per poter dimostrare di meritare la posizione in cui ci troviamo.”

Leggi anche:

NBA, infortunio per Anthony Davis durante Gara 6

Mercato NBA, GM Washington vago riguardo il futuro di coach Brooks

NBA, Chris Paul avrebbe pianificato di declinare la player option per la stagione 2021-22