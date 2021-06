NBA, LeBron James si definisce out per le Olimpiadi di Tokyo

L’annata di LeBron James e dei Lakers è terminata bruscamente dopo la sconfitta in Gara 6 con i Phoenix Suns. Il disastro dei losangelini è stato completo: la squadra di coach Vogel si è trovata infatti sotto di 22 punti nel solo primo quarto, con Anthony Davis costretto ad uscire dopo 5 minuti a causa di un infortunio.

Oltre ai problemi fisici di AD, una difesa sottotono ed un contributo dal resto della squadra alquanto discutibile, anche LeBron James ha mostrato evidenti segni di affaticamento. Per la prima volta nella sua carriera, il numero #23 è infatti apparso stanco e a tratti demotivato, soprattutto nell’ultimo quarto.

Le motivazioni possibili sono diverse, a partire dall’età; non è da dimenticare infatti che James è ormai alla sua diciottesima stagione e spegnerà 37 candeline a dicembre. Un altro fattore da non trascurare è poi legato alla mancanza di riposo nell’ultima offseason, causata dall’inizio prematuro di questa stagione.

Considerando questi fattori, non risulta quindi sorprendente che LeBron abbia deciso di saltare le Olimpiadi di Tokyo per recuperare al meglio a livello fisico. Come riportato da Bleacher Report, infatti, la star dei Lakers ha rilasciato una dichiarazione che non lascia molto spazio d’interpretazione:

“Penso che giocherò per la Tune Squad quest’estate invece delle Olimpiadi. Ci prepareremo a sconfiggere i MonStars, o la Goon Squad visto che ora si chiamano così.”

Dopo aver vinto due ori ed un bronzo con Team USA, LeBron lascerà quindi spazio alle nuove leve per poter tornare ai livelli stratosferici a cui tutti sono ormai abituati.

