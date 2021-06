NBA, infortunio Joel Embiid: lesione al menisco e out in Gara 5

Niente da fare per Joel Embiid, il quale sarà ufficialmente out per Gara 5 nella serie di Playoff NBA 2021 contro i Washington Wizards. Secondo quanto annunciato dai Philadelphia 76ers, infatti, il lungo ha riportato una piccola lesione al menisco laterale del ginocchio destro e non potrà essere a disposizione di coach Rivers.

Il giocatore, in ogni caso, sarà valutato nuovamente nelle prossime 24 ore e le sue condizioni non sembrano destare ulteriore preoccupazione. Il lungo era stato costretto ad abbandonare l’incontro di lunedì scorso a Washington DC durante il primo quarto dopo un contatto con Robin Lopez. Il quattro volte All-Star aveva quindi chiuso il match con 8 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 11 minuti di permanenza sul parquet. La risonanza magnetica del giorno dopo aveva poi rivelato il problema fisico al ginocchio.

Nella notte andrà in scena il quinto appuntamento della serie – attualmente ferma sul 3-1 a favore di Philadelphia – in cui i 76ers cercheranno di chiudere la contesa per prepararsi al secondo turno Playoff. Nella stessa parte del tabellone ci sarà la vincente tra Atlanta e New York.

