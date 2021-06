NBA, quale fattore campo? La particolarità di Mavs-Clippers

I tifosi stanno tornando a popolare le NBA nella fase calda della stagione, con i Playoff ormai entrati nel vivo. Senza dimenticare gli episodi negativi che hanno segnato queste prime settimane di postseason, ci si aspetterebbe però un’incidenza maggiore del proverbiale fattore campo nell’esito delle serie. Il caso di Clippers Mavericks è emblematico.

Come ricorda ESPN, se si esclude l’eccezionalità della passata campagna Playoff giocata in campo neutro, solo in altre due occasioni la squadra in trasferta aveva vinto ognuno dei primi cinque match di una serie. I precedenti? Nets- Sixers nel 1984 e Spurs-Rockets stagione 1995.

The road team has won all 5 games in the Mavericks-Clippers series.

Excluding the bubble last season, this is the 3rd playoff series in NBA history in which the road team won the first 5 games (Nets-76ers in 1984 and Spurs-Rockets in 1995).

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 3, 2021