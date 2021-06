NBA, Tom Thibodeau dopo l’eliminazione dei suoi Knicks: “Il futuro della franchigia sarà roseo”

A seguito della pesante sconfitta incassata nella notte per mano degli Atlanta Hawks, la stagione cestistica 2020-21 dei New York Knicks è ufficialmente giunta al termine. Tuttavia, a giudicare dalle parole di coach Tom Thibodeau, lo sconforto della situazione presente deve tassativamente essere mitigato dalla consapevolezza di aver gettato le fondamenta di un progetto importante:

”Al termine della partita, ho vietato ai miei ragazzi di deprimersi. Certamente, aver vinto solo una partita delle cinque giocate contro gli Hawks ha suscitato un po’ di rammarico, considerando anche di aver sprecato il vantaggio del fattore campo. Ad ogni modo, il futuro della franchigia sarà roseo. I ragazzi hanno dato il massimo nell’arco di tutta la stagione e sono certo che questa sconfitta al primo turno sarà di lezione per il futuro. Abbiamo perso contro una squadra che, ad inizio anno, nutriva ambizioni diverse dalle nostre. Evidentemente, terminare la stagione regolare davanti ad un franchigia ideata per proseguire nei Playoff è una lampante dimostrazione dell’ottimo lavoro fatto. Le squadre giovani vivono di flusso ed emozioni, ma vengono logicamente ridimensionate laddove l’esperienza influisca maggiormente. Faremo tesoro di tutto ciò e, con il tempo, arriveremo a competere per il massimo risultato.”

Di seguito le parole di altri protagonisti della sorprendente stagione dei Knicks , a cominciare da Julius Randle:

”Avevamo trovato la nostra dimensione in stagione regolare, ma, a livello di Playoff, entrano in gioco altri fattori. È sempre difficile digerire una sconfitta, ma bisogna anche essere onesti: il nostro obiettivo dichiarato è sempre stato crescere e gettare le basi per un futuro competitivo. Penso che la città di New York possa dirsi orgogliosa del nostro operato.”

Così Derrick Rose:

”New York è sulla strada giusta per tornare dove merita. Ho trovato nuovamente un minimo di continuità nel corso della stagione e non posso fare altro che elogiare coach Thibodeau per quello che ha saputo costruire, nonostante la pressione di una piazza importante.”

