NBA, Celtics eliminati: Danny Ainge lascia?

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, Danny Ainge, presidente operativo dei Boston Celtics, starebbe valutando il da farsi dopo l’eliminazione al primo turno Playoff subita per mano dei Brooklyn Nets (4-1). Non si esclude un passo indietro da parte del dirigente.

Boston Celtics President of Basketball Operations Danny Ainge is seriously considering his future with the franchise and could make a decision to step down, sources tell ESPN.

