NBA, probabile la presenza in campo di Doncic per Gara 5

La serie tra Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers è ferma sul 2-2. Sono molti gli interrogativi per Gara 5 ma una cosa è certa: il prossimo match sarà, almeno in parte, fondamentale per l’esito del primo turno.

Complice anche la serie giocatasi nella scorsa postseason, finita per 4-2 a favore dei losangelini, la sfida tra le due squadre quest’anno è particolarmente forte. Inoltre, il rientro dei tifosi nelle arene ha avuto inevitabilmente un forte impatto sul gioco, aumentando la motivazione e la competizione tra i giocatori stessi.

Entrambe le squadre presentano punti di forza ma anche importanti punti di debolezza, il che rende il tutto molto suggestivo al grande pubblico. Da una parte, infatti, questo spera nella conferma dei Clippers e il loro arrivo alle finali di Conference, mentre dall’altra crede nella missione di Luka Doncic nel riportare finalmente la franchigia ai vertici della NBA.

Se nelle precedenti partite Doncic è stato protagonista dei Mavs, arrivando a sfiorare e raggiungere triple doppie o quota 40 punti, nell’ultimo match lo si è visto particolarmente sottotono.

Causa principale di questo calo di livello sono stati i dolori alla schiena percepiti durante la partita, che hanno avuto un impatto non indifferente sul risultato finale del match. Di fatto, nell’ultima gara lo sloveno ha registrato “solo” 19 punti, 6 rimbalzi e 6 assist nonostante i ripetuti dolori alla schiena, che gli impedivano di girare la testa o effettuare tiri ad alta percentuale (1/7 da tre e 9/24 dal campo, dunque tirando rispettivamente con il 14,3% e il 37.5%).

A confermare le condizioni del numero 77, coach Rick Carlisle nel post partita ha dichiarato:

Nonostante Doncic non abbia dato particolare peso alla cosa, sul parquet era evidente il suo malessere e, per questo motivo, l’allenatore gli ha concesso dei giorni di riposo.

Fortunatamente per i Mavs, questi si sono rivelati efficaci.

Di fatto, secondo quanto affermato da Adrain Wojnarovski, il giocatore sembra aver subito un notevole miglioramento delle condizioni fisiche. Per questo motivo, la dirigenza ha affermato che probabilmente sarà disponibile per Gara 5.

Dallas Mavericks star Luka Doncic’s neck strain is already being described as “improved” today with two full days off ahead of Wednesday’s Game 5 vs. Clippers, sources tell ESPN. Series is tied 2-2.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 31, 2021