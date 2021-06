NBA, crisi Lakers: Anthony Davis ancora in dubbio per Gara 6

Dopo l’ultima pesante sconfitta in Gara 5 contro i Phoenix Suns, per i Los Angeles Lakers le cose cominciano a farsi davvero complicate.

Complice soprattutto l’assenza di Anthony Davis, indisponibile per infortunio, la franchigia gialloviola dovrà fare affidamento principalmente sulle doti di LeBron James che, a 36 anni, dovrà ribaltare la serie ora ferma sul 3-2.

Tanti ancora gli interrogativi e di conseguenza anche le sorprese, ma i Suns sembrano particolarmente motivati a superare i campioni in carica e questo potrebbe accadere se i Lakers non riusciranno a spingere la serie fino a Gara 7.

Per la squadra allenata da coach Frank Vogel, ciò che più influirà sull’esito del turno sarà la condizione fisica di Davis, entrato in campo in Gara 4 per appena 20 minuti e assente nel match successivo. Lo stato del suo infortunio non rassicura la dirigenza, che rischia di doverlo tenere fermo anche per Gara 6. Inutile dire che questa partita sarà fondamentale per i Lakers se vogliono raggiungere almeno il turno successivo.

Nel frattempo, in una recente intervista LeBron James ha messo in chiaro la situazione esponendo il suo punto di vista. Un veterano e campione NBA sa bene cosa fare in queste situazioni e le sue parole sono state di conforto per il team e tutta la tifoseria. In ogni caso, bisognerà vedere i risultati sul parquet per poter ben sperare nel futuro della squadra.

In merito alla possibile assenza di AD per la prossima gara, invece, il numero 23 ha dichiarato:

“Per ora ho settato la mia mente come se AD non fosse in grado di giocare Gara 6. Questa è la mia mentalità. Se cambierà qualcosa, allora sarà un vantaggio. Ma io mi sto preparando facendo finta di nulla.”

Non sarà una sfida facile per nessuno, nemmeno per i Suns che sono alle prese con alcuni dolori per Chris Paul ma che, nonostante tutto, risulta ancora fondamentale per il gioco del team.

Il prossimo incontro per i Lakers potrebbe significare una pesantissima sconfitta, mentre per i Suns una storica vittoria. Sarà senz’altro una partita intensa e ricca di soprese e la competizione non mancherà.

Appuntamento dunque alle ore 04:30 italiane per Gara 6. Nel frattempo, la dirigenza gialloviola fornirà alcuni aggiornamenti sulle condizioni di AD, nella speranza che possa tornare in campo per dare forte sostegno ai suoi.

