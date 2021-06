NBA, l’owner degli Utah Jazz offre i biglietti alla famiglia di Morant

Il rientro dei tifosi nelle arene è stato segnato da vari e spiacevoli episodi che hanno coinvolto tifosi e i giocatori NBA. A Salt Lake City è successo lo stesso: tre fan dei Jazz sono stati espulsi a tempo indeterminato dalla Vivint Arena per aver indirizzato commenti razzisti e volgari ai genitori di Ja Morant durante il match di Gara 2 della scorsa settimana.

Per esprimere la propria solidarietà, il proprietario dei Jazz Ryan Smith ha fornito alla famiglia e agli amici di Morant dei biglietti gratuiti per Gara 5. Il padre dello stesso Morant ha commentato in questa maniera il gesto:

Memphis Grizzlies and Morant family… we are embarrassed and sorry. The @UtahJazz have zero tolerance for offensive behavior. We are committed to creating a respectful, competitive environment. https://t.co/cLsKWSk1l1

