NBA, 353 Early Entry candidates al Draft 2021

La NBA ha annunciato che 353 giocatori, di cui 57 international, hanno completato le procedure come Early entry candidates al Draft 2021, che si terrà il 29 luglio prossimo. La deadline per un eventuale ritiro del proprio nome dal board dei candidati Draft è fissata per le 23.00 (ora italiana) del 19 luglio. La scadenza è anticipata al 7 dello stesso mese per i giocatori in uscita dal college che, una volta ritiratisi dal Draft, intendessero proseguire il loro percorso di formazione. Qui la lista completa redatta dalla NBA con tutti i nomi.

