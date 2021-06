NBA, infortunio Embiid: il centro in dubbio per Gara 5

Nell’ultima partita affrontata da Philadelphia contro Washington, Joel Embiid ha lasciato il campo anzitempo dopo essere caduto goffamente a causa di un contatto con Robin Lopez a poco più di sette minuti dall’inizio di Gara 4. Il lungo ha accusato subito un problema al ginocchio. Ebbene, Joel si è sottoposto nelle scorse ore a risonanza magnetica al ginocchio destro, la quale non ha evidenziato particolari danni strutturali. A questo punto, Phila – avanti 3-1 nella serie con i capitolini – ha messo in dubbio la presenza dello stesso Embiid per Gara 5.

Senza Embiid in campo, i Washington Wizards sono riusciti a portare a casa Gara 4 e a riaccendere una piccola fiammella di speranza. Tocca adesso a Westbrook e compagni alimentarla, mentre Phila avrà l’arduo compito di chiudere la serie senza la loro stella e punto di riferimento.

Il giocatore sta viaggiando con 30 punti di media nella serie, con più del 65% di realizzazione dal campo.

