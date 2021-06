Durante l’immaginifica prestazione al tiro di Damian Lillard – il quale ha realizzato un nuovo record NBA per quanto riguarda le triple segnate in una singola partita di Playoff – le telecamere sono riuscite ad intercettare la ‘curiosa’ reazione di Austin Rivers, playmaker della squadra avversaria. Dopo aver subìto le bombe a fine tempi regolamentari e al termine del primo overtime, Lillard – 12 su 17 dall’arco – ha sbagliato una tripla nel corso dell’ultimo supplementare e che poteva portare Portland sul +3.

Subito dopo il tentativo sbagliato, Rivers è stato visto ringraziare il cielo con le mani unite in preghiera. Un gesto chiarissimo che definisce l’immensa prestazione di Lillard. Al termine del match, Rivers ha commentato su Instagram quanto successo in questa maniera:

“Ragazzi, non sbagliava un tiro. Una mano sulla faccia, due mani sulla faccia. Mi sentivo come ‘ma che diavolo è questo?’. E’ molto divertente marcarlo, è duro come sembra. Non scherzo”.