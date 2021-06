NBA, Damian Lillard dopo i 55 punti: “Non mi importa, abbiamo perso”

Nonostante la bella prestazione di Damian Lillard da 55 punti e 12 triple messe a referto, i Portland Trail Blazers hanno dovuto incassare il KO in Gara 5 contro i Denver Nuggets. Un risultato che porta la compagine di Mike Malone in vantaggio per 3-2 nella serie e inguaia Portland. Al termine del match, Lillard è stato comunque incensato di complimenti per quanto visto sul parquet e lui ha risposto in questa maniera davanti ai giornalisti:

“Il mio record? Non importa. Abbiamo perso la partita. Voglio dire, a questo punto, tutto ciò che conta è che non possiamo perdere un’altra partita di questa serie. Andremo sul parquet con l’obbligo di dover vincere. È questa la reale situazione. Si tratta di una sconfitta difficile da accettare. Ora siamo nella condizione di dover vincere o andare a casa.”

Lillard ha ricevuto complimenti da tutto il mondo NBA, ma anche dal suo diretto avversario – Nikola Jokic – il quale è stato testimone della prestazione del play di Portland da vicino:

“Dame è uno scorer davvero di talento, è un giocatore fantastico e ci ha costretti a dover rimanere concentrati ogni singolo secondo. Abbiamo avuto un vantaggio di 8-9 punti nell’ultimo quarto e non siamo riusciti a chiudere la partita… così lui ha avuto la forza e il talento di portare questa gara ad un doppio overtime. È stato clamoroso.”

Anche coach Terry Stotts, nonostante la sconfitta, ha voluto evidenziare la gara di Lillard:

“È stata la migliore prestazione ai Playoff che abbia mai visto. Ha dato tutto se stesso. Ha fatto un sacco di canestri. Ha veramente dato tutto quello che aveva per la squadra.”

Per ultimo, CJ McCollum – fido scudiero del numero 0 – il quale ha chiosato la questione con queste parole:

“Dame ha fatto grandi giocate tutta la notte ed è un peccato che abbiamo sprecato una delle migliori prestazioni che vedremo in questi Playoff. Io, nello specifico, devo essere migliore per questa squadra e per lui, e lo sarò. Non sono rimasto sorpreso da quello che fatto Lillard stasera. Fa sempre la giocata giusta. Gara 6? Abbiamo vinto una partita in cui Dame ha realizzato un solo tiro dal campo e abbiamo perso due partite in cui ha segnato più di 40 punti. Dobbiamo fare tutti un passo avanti se vogliamo chiudere questa serie. Saremo pronti per il prossimo appuntamento.”

Leggi Anche

NBA, Kevin Durant commenta la sfida al secondo turno contro Milwaukee

NBA, Chris Paul si fa male ancora in Gara 5 dopo un contatto con Matthews

NBA, 353 Early Entry candidates al Draft 2021