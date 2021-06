NBA, Chris Paul si fa male ancora in Gara 5 dopo un contatto con Matthews

Vittoria larga ed importante per i Phoenix Suns in Gara 5. Nella notte, infatti, la compagine di Monty Williams non ha lasciato alcuno scampo ai Los Angeles Lakers di LeBron James, vincendo con il risultato finale di 115-85. In tutto questo, l’unica macchia dell’incontro è rappresentata dal contatto tra Wesley Matthews e Chris Paul durante una lotta a rimbalzo nel terzo quarto quando Phoenix era avanti di 33 punti.

In quel caso, si può notare come Matthews vada energicamente a ‘sbattere’ contro la schiena di CP3 il quale crolla a terra immediatamente, toccandosi la spalla già infortunata. Queste le parole di Paul nel post-partita:

“È un contatto che mi ha spaventato. Ho parlato molto con Kyle Lowry in questi giorni, che ha avuto un infortunio simile al mio l’anno scorso. È una sensazione molto spiacevole. Non puoi fare niente. Come giudico il fallo di Matthews? Quando mi è venuto addosso non sapevo se l’avesse fatto appositamente, stavo cercando di guardare l’azione sullo schermo gigante. Ma dopo aver visto il replay sono tornato in campo e ho detto a Wes che era un’azione pulita.”

Anche Devin Booker è d’accordo con la valutazione del veterano:

“È difficile. Ovviamente fa tutto parte del gioco, ma nel replay non ho visto nulla di malvagio da parte di Wes. Chris è stato incredibile, anche dopo quel contatto ha avuto ancora la forza di segnare e giocare come sa: è un buon segnale. So che si sta preparando per giocare giovedì.”

Anche coach Monty Williams, il quale dovrebbe essere il più conservativo di tutti, ha voluto tranquillizzare i tifosi di Phoenix sulle condizioni di CP3:

“Non voglio dare un aggiornamento ufficiale fino a quando non avrò maggiori informazioni, ma sembra a posto. Mi ha detto che aveva ancora la sua forza nel braccio, e questa è una buona cosa.”

