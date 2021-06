Nella notte è tornato in scena il Dame Time. Lillard, asso dei Portland Trail Blazers, è stato autore di una partita clamorosa, terminando Gara 5 contro i Denver Nuggets con ben 55 punti a referto, un paio di tiri clutch a fil di sirena e 12 triple segnate. Si tratta di record NBA per bombe segnate in una singola partita di Playoff NBA. Battuto il primato di Klay Thompson di 11 triple che resisteva da Gara 6 delle Western Conference Finals 2016 contro gli Oklahoma City Thunder.

Lillard ha giocato 52 minuti, tirando 17 su 24 dal campo, compreso l’ormai noto 12 su 17 da 3 punti, ma tutto questo non è bastato per regalare a Portland la vittoria. I Nuggets, infatti, lo hanno “tenuto a bada” nel secondo tempo supplementare, vincendo con il risultato finale di 147-140 e portandosi in vantaggio nella serie per 3-2. Poche ma chiare le parole di Mike Malone:

“Damian Lillard è stato sovrumano stasera.”

Il record da dietro l’arco è arrivato a 3 minuti e 47 secondi dalla fine del doppio supplementare. Lillard ha chiuso anche con 10 assist e 1 sola palla persa, diventando il secondo giocatore di sempre a realizzare 55 punti, 10 assist e 0 o 1 palla persa in una partita di regular season o Playoff dal 1977-78. Michael Jordan lo ha fatto il 23 dicembre 1992.

In gara 5, Portland non ha trovato risposte per fermare Nikola Jokic, il quale ha chiuso con 38 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Ora le cose, nonostante l’apporto di Dame Time, diventano decisamente più complicate per la compagine di Terry Stotts.

