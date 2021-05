NBA, coach Thibodeau: “I rimbalzi un problema, dobbiamo sistemarlo”

I New York Knicks hanno subito una pesante sconfitta in Gara 4 contro gli Atlanta Hawks. La franchigia della Grande Mela è rimasta in partita sostanzialmente per un solo quarto, cedendo poi il passo agli avversari, molto più inspirati. Ora la serie è sul 3 a 1, e i Knicks giocheranno la prossima partita guardando negli occhi lo spettro dell’eliminazione. Molte le cose da sistemare per evitare un uscita di scena rapida, come affermato da coach Tom Thibodeau:

“Nel primo tempo abbiamo chiuso in vantaggio il primo quarto, ma poi siamo caduti pesantemente nel secondo. Nel terzo non siamo più riusciti a stargli alle calcagna. I rimbalzi sono stati un problema, sin dall’inizio. Dobbiamo sistemare questa cosa, e dobbiamo sistemarla in fretta.”

Gli Atlanta Hawks hanno catturato nove rimbalzi totali più dei New York Knicks. Anche l’attacco è stato, ancora una volta, uno dei punti deboli della squadra di coach Thibodeau. Per la seconda partita consecutiva, infatti, hanno chiuso con meno di 100 punti messi a referto. Questo ha contribuito ad alzare il nervosismo, come dimostrato dal flagrant foul di Julius Randle ai danni di Danilo Gallinari.

Frustration boils over for the Knicks as Julius Randle shoves Danilo Gallinari 😳



(via @SportsCenter)pic.twitter.com/R76BQ5lt2l — Sports Illustrated (@SInow) May 30, 2021

Il lungo dei Knicks ha colpito con una foga eccessiva Gallinari, a causa proprio del nervosismo. Coach Thibodeau dovrà lavorare anche su questo se vuole allungare la serie. Al momento Atlanta sembra viaggiare ad un altro ritmo, trascinata da Trae Young, autore di un’altra grande prestazione da 27 punti e 9 assist.

Gara 5 è prevista per mercoledì notte. Solo allora scopriremo se coach Thibodeau è riuscito a limare i difetti dei Knicks e a fargli acquisire fiducia, oppure se questa Atlanta è troppo superiore.

Leggi anche:

Anthony Davis non rientra per il secondo tempo: problema all’inguine

NBA, Kemba Walker salterà Gara 4 contro i Nets

NBA, Doncic sarà in campo in Gara 4, Ibaka ancora fuori