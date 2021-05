NBA, Jimmy Butler commenta lo sweep dei Bucks

La stagione 2020/21 ha avuto una conclusione molto diversa dalla precedente per i Miami Heat. La compagine della Florida lo scorso anno, impegnata nei Playoff nella bolla di Orlando, si era arresa solo alle Finals contro i Lakers. Tra le avversarie battute nel cammino di Post Season c’erano proprio i Milwaukee Bucks, che quest’anno si sono però rifatti con uno sweep al primo turno. Giannis e compagni hanno vinto la serie in modo netto, non lasciando mai agli avversari alcuna possibilità. Dopo Gara 4, persa per 120-103, Jimmy Butler ha parlato ai giornalisti nelle consuete interviste, commentando le sue prestazioni:

“Abbiamo sbagliato qualche tiro di troppo nel corso della serie. Loro hanno fatto un grande lavoro. Le mie prestazioni non si fermano al segnare, riguardano tutto il resto. Ottenere stop difensivi, riuscire a coinvolgere tutti nel gioco. La produzione offensiva è stata un po’ bassa, ma è parte del gioco”

Dopo aver parlato delle proprie prestazioni, Butler ha parlato anche dei suoi compagni di squadra e delle differenze rispetto agli Heat dello scorso anno, che erano stati in grado di levarsi maggiori soddisfazioni:

“L’anno scorso eravamo una squadra completamente diversa. Eravamo giocatori diversi con punti di forza diversi e capacità diverse. Ma tu vai in guerra con qualunque compagni ti ritrovi e speri nel meglio e competi. Ma possiamo essere meglio, e miglioreremo. Sono grato di avere avuto l’opportunità di giocare con tutti questi ragazzi quest’anno. Li ringrazio per aver giocato con e per me, e questo non lo scambierei per nulla al mondo”

La tripla doppia in Gara 4 (12 punti, 10 assist e 10 rimbalzi) non è bastata per portare a casa una vittoria che avrebbe quantomeno evitato lo sweep. Ma, tra Covid e infortuni, questa stagione è stata sfortunata per Jimmy e compagni, e siamo sicuri che gli Heat stiano già lavorando per costruire una squadra per competere il prossimo anno.

