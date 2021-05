NBA, Russell Westbrook non basta per evitare il 3-0

La serie Playoff tra Sixers e Wizards sta ormai definitivamente prendendo la rotta della città dell’amore fraterno. Philadelphia, primo seed della Eastern Conference, sembra infatti troppo forte per gli avversari, che stanotte hanno raccolto la terza sconfitta nella serie. Per vincere in casa non è bastata neanche la presenza di Russell Westbrook, inizialmente in dubbio per un infortunio alla caviglia destra. Russ è sceso in campo, mettendo a referto una tripla doppia (la solita verrebbe da dire) da 26 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. A fine partita Westbrook ha commentato la sua situazione fisica e gli aggiustamenti difensivi per provare a fermare Simmons ed Embiid:

“Sono così così. Sto provando a fare ciò che riesco, semplicemente. Dobbiamo giocare molto duramente per fermarli. Quando andremo a casa, non basterà pensare agli aggiustamenti e alle tattiche. A questo punto dobbiamo essere capaci di dare tutto quello che abbiamo. Lui [Embiid] sta giocando benissimo da inizio stagione. È difficile fermarlo da soli, dobbiamo farlo come una squadra. Ma quando segna tiri come quelli, dobbiamo semplicemente farcene una ragione. Sarà un grande giocatore in questa lega per molti anni, e dobbiamo solo rendergli difficile quello che fa in Gara 4”

Russ ha poi parlato delle sue passate esperienze ai Playoff, sia quando si è trovato a un passo dall’eliminazione, come quest’anno, sia quando era lui a condurre la serie:

“So quanto sia difficile chiudere una serie, e non è difficile farsi rimontare sul 3-0 o 3-1. Sono stato in entrambe le situazioni. Penso che devo fare capire alla mia squadra che non possiamo vincere quattro partite in una sola notte e dobbiamo considerare una partita per volta. Giochiamo in casa, e quindi possiamo contare sul vantaggio di avere i nostri tifosi. Dobbiamo usare la nostra velocità, lasciare tutto quello che abbiamo sul parquet e vedere cosa succede. Vogliamo vincere una partita, e poi torneremo a Phila. Possiamo solo prendere una partita per volta, un possesso per volta”

