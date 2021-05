Playoff NBA, Milwaukee completa lo sweep: Miami eliminata 4-0

I Milwaukee Bucks in serata hanno vinto ancora una volta contro i Miami Heat chiudendo la serie sul 4-0, accedendo così al secondo turno di questi Playoff NBA 2021. La compagine allenata da Mike Budenholzer ha sconfitto gli avversari in Gara 4 con il punteggio di 120-103. Eppure i padroni di casa avevano iniziato meglio, mettendo in difficoltà Milwaukee e chiudendo il primo tempo in vantaggio di sette lunghezze, con il risultato fermo sul 64-57 a loro favore.

Al rientro, però, la squadra del Wisconsin è entrata con un piglio diverso e con la voglia di chiudere ogni discorso al termine dell’incontro. Detto fatto, anche perché i Bucks hanno rimontato immediatamente ogni svantaggio mettendo peraltro la testa avanti al termine del terzo quarto: 91-85. Negli ultimi 12 minuti la reazione tanto attesa dei padroni di casa non è arrivata, così Milwaukee ha avuto l’opportunità di mettere in ghiaccio Gara 4 e dar vita ad un clamoroso sweep che significa passaggio del turno.

Per gli ospiti da segnalare la tripla doppia di Giannis Antetokounmpo da 20 punti, 15 assist e 12 rimbalzi, seguita dalla doppia doppia di Khris Middleton da 20 punti + 11 rimbalzi e dai 22 punti di un positivissimo Bryn Forbes. Per Miami invece non sono bastati i 20 punti e 14 rimbalzi di Bam Adebayo ed una ‘mini’ tripla doppia di Butler da 12 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

