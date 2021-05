NBA, Giannis duro con gli Heat: “Non abbiamo giocato con il cibo”

Negli scorsi Playoff giocati nella bolla, i Miami Heat, quinto seed a Est, avevano eliminato i Bucks al secondo turno con un secco 4-1. Quest’anno Giannis Antetokounmpo e compagni non potevano ripetere la debacle, e il successo nella notte ha sancito la vittoria della serie per 4-0. Completato lo sweep con il 120-103 di ieri sera, il greco nel post partita si è lasciato andare a un commento sulla serie che sa tanto di liberazione:

“Abbiamo provato a concentraci e a pensare una partita per volta. In gara 3, volevamo venire qui in trasferta e vincere. Per gara 4 volevamo rimanere concentrati. Sai, c’è un detto che dice di non giocare con il cibo. E noi non volevamo giocare con il nostro cibo. Siamo andati sul parquet e abbiamo giocato il più duramente possibile. Loro ci hanno ovviamente reso il compito molto, molto difficile, ma siamo stati bravi a far girare la palla e difendere, e così ci siamo portati a casa la vittoria”