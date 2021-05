NBA, Mike Malone duro: “Presi a calci in culo, dobbiamo svegliarci”

Nella notte i Denver Nuggets hanno subito una nuova battuta d’arresto contro i Portland Trail Blazers. In Gara 4 la compagine di Terry Stotts ha avuto la meglio sugli avversari, impattando la serie sul 2-2. Una prestazione che certamente non ha soddisfatto coach Mike Malone, il quale nel post-partita ha evidenziato il cattivo impatto dei titolari sul match:

“I nostri titolari sono stati terribili. Ho visto alcuni ragazzi incerti nel prendere le loro decisioni, che sembravano un po’ spaventati, che hanno giocato in modo soft… dovremo essere molto più bravi quando giochiamo in casa.”

Il quintetto dei Blazers ha demolito quello di coach Malone con il punteggio di 86-45, con Nikola Jokic e compagni che hanno terminato il match con il 30% di realizzazione dal campo.

“Dobbiamo ritrovare quel senso di urgenza che ci spinge. Forse questo sarà un campanello d’allarme per il nostro gruppo di titolari, devono giocare meglio. Le cose buone accadono quando giochiamo duro, e stasera non abbiamo giocato abbastanza duri. Mi sembra chiaro.”

Da sottolineare la strana prestazione offensiva di Damian Lillard il quale ha segnato 1 solo canestro dal campo su 10 tentativi, ma ha comunque contribuito alla vittoria dei suoi con 10 assist e 8 rimbalzi. Una statistica che colpisce Malone:

“Se mi avessero detto che Damian Lillard avrebbe terminato con 1-10 dal campo e che avremmo comunque perso, probabilmente avrei avuto difficoltà a crederci. Non ci sono lati positivi quando ti fai prendere a calci in culo in una partita di Playoff. Non posso credere che siamo qui a dover dire di giocare duro durante i Playoff. Dovrebbe essere un dato di fatto”.