NBA, Dallas trema: Gara 4 a rischio per Doncic?

Come comunicato dalla stessa franchigia, i Dallas Mavericks potrebbero dover fare a meno di Luka Doncic per Gara 4 contro i Los Angeles Clippers.

Mavericks list Luka Doncic as questionable for Game 4 due to a cervical strain. He said after the Game 3 loss that the pain started in his neck and went down his left arm. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 29, 2021

È infatti ancora da valutare la tenuta fisica dello sloveno dopo la sconfitta 118-108 rimediata venerdì notte, un fastidio che sembra tradursi in uno stiramento cervicale e che ora interesserebbe anche il suo braccio sinistro. Doncic avrebbe cominciato a notare il dolore al collo proprio durante l’intervallo di Gara 3:

“È davvero strano. Non so nemmeno come descriverlo. Spero basti solo un massaggio e del riposo, dovrebbe andare bene”

Luka Doncic finisce quindi nella lista dei giocatori da valutare in previsione della sfida di domenica notte, così come il compagno Maxi Kleber alle prese con un dolore al tallone d’Achille del piede destro. Niente da fare invece per JJ Redick, che si chiama fuori anche in questa occasione.

Nonostante il fastidio cervicale, quella di Luka Doncic in Gara 3 è stata ancora una volta una prestazione mostre. LukaMagic flirta con una tripla-doppia da 44 punti (massimo in carriera ai Playoff), nove rimbalzi e nove assist, tirando con circa il 54% dal campo. Nella serie i ragazzi di Ty Lue devono ancora capire come fermarlo: 38 punti, 8.7 rimbalzi e 9.0 assist per lui contri i Clippers.

Inutile dire che la sua assenza in Gara 4 mortificherebbe immensamente le chance Mavericks di conquistare l’incontro, snodo fondamentale per il proseguo della serie.

