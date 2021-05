Playoff NBA: Embiid e i Sixers in scioltezza su Washington, Mitchell firma il sorpasso dei Jazz

(#1) Philadelphia 76ers 132 – 103 Washington Wizards (#8) [Philadelphia in vantaggio 3-0 nella serie]

Tutto secondo copione per gli uomini di Doc Rivers, che anche al di fuori delle mura amiche del Wells Fargo Center rispettano i pronostici rifilando il colpo del 3-0 ai Wizards, a cui non basta neppure la solita tripla doppia da 26 punti, 12 rimbalzi e 10 assist firmata Russell Westbrook per evitare di ritrovarsi a un passo dallo sweep.

Nonostante le fiammate del numero 4, infatti, l’esito del match non è mai realmente in discussione, con gli ospiti che già a fine primo quarto possono contare su otto lunghezze di vantaggio (36-28). Neppure l’aria di casa riesce a chiarire le idee dei ragazzi di coach Brooks, che con il passare dei minuti continuano a imbarcare costantemente acqua senza essere in grado di tappare le falle: buon per i Sixers, che prima dell’intervallo lungo hanno già una comoda doppia cifra di vantaggio su cui contare e sulla quale costruire questo comodo successo esterno, che consente a Embiid e compagni di guardare con fiducia al passaggio del turno.

A proposito di Embiid, la stella di Philadelphia chiude con 36 punti e 8 rimbalzi, con Tobias Harris a dargli una grossa mano con 20 punti, 13 rimbalzi e 5 assist; dall’altra parte, invece, 25 punti e 6 rimbalzi per Bradley Beal, che non bastano però ad evitare la netta sconfitta di stasera.

(#3) Denver Nuggets 95 – 115 Portland Trail Blazers (#6) [Serie in parità sul 2-2]

La serie più vivace di questo primo turno, nuovamente di scena al Moda Center di Portland, si arricchisce di un nuovo capitolo, che vede i padroni di casa riportarsi in parità in attesa di fare ritorno in quel di Denver per una Gara-5 che saprà dirci qualcosa in più sul destino di questo appassionante duello dell’ovest.

In una serata più tranquilla del solito per Damian Lillard – che chiuderà con 10 punti, 10 assist e 8 rimbalzi – dal punto di vista realizzativo, tocca a Norman Powell caricarsi la squadra sulle spalle e prendersi la responsabilità di fare canestro. Detto, fatto: con un eccellente 11-15 dal campo, l’ex Raptors è il segreto del successo di questi Blazers, che già nel primo quarto riescono a portarsi sul 24-32.

Per arrivare alla doppia cifra di vantaggio bisognerà attendere altri 12 minuti, con i padroni di casa che allungano leggermente prima del break di metà gara (47-57 all’intervallo lungo), ma è nel terzo periodo che va ufficialmente in scena lo show dei Blazers, che con un parziale di 19-36 scappano via una volta per tutte rendendo vani i tentativi di reazione nel finale dei Nuggets.

Serata meno brillante del solito anche per Nikola Jokic, migliore dei suoi con 16 punti, 9 rimbalzi e un solo assist, mentre per i padroni di casa segnaliamo anche i 21 punti, 8 assist e 4 rimbalzi di CJ McCollum.