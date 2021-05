Utah Jazz e NBA in lutto: è morto Mark Eaton

All’età di 64 anni è scomparsa la leggenda degli Utah Jazz Mark Eaton. Il centro ha passato tutta la sua carriera in quel di Salt Lake City: da quando è stato scelto al Draft 1982 fino al suo ritiro con la maglia dei Jazz. La causa della morte non è ancora nota.

Nei suoi 11 anni di NBA, dal 1982-1993, ha vestito per ben 875 volte la maglia di Utah. Grazie alla sua straordinaria altezza, 224 centimetri, Eaton è stato uno dei più grandi stoppatori di sempre, viaggiando con una media 3.5 stoppate ad allacciata di scarpe, incluso un season high di 5.6. Grazie alle sue capacità difensive ha vinto per ben due volte il Defensive Player of The Year, la prima volta nel 1985 e poi nel 1989. Il suo numero, il #53, è già stato ritirato dagli Utah Jazz.

We are heartbroken by the passing of Utah Jazz legend Mark Eaton.

Our thoughts are with his family as we all mourn the loss of a great man, mentor, athlete and staple of the community. pic.twitter.com/HkINyLF9ix

— utahjazz (@utahjazz) May 29, 2021