Draymond Green torna in TV per commentare i Playoff NBA

Con la sconfitta nel torneo Play-In, la stagione dei Golden State Warriors è terminata anzitempo. Tra coloro che hanno chiuso l’annata in anticipo c’è anche Draymond Green. La stella dei californiani, però, partecipare in altre vesti all’attuale postseason poiché ha deciso di tornare davanti alla telecamere. Nella giornata di ieri, infatti, TNT ha annunciato che il tre volte campione NBA verrà aggiunto al roster di rete per la copertura dei Playoff. Draymond si aggiungerà a Ernie Johnson, Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny “The Jet” Smith.

Durante i Playoff 2020 nella bolla di Orlando, Green ha fatto notizia come analyst di “Inside the NBA” su TNT. L’ex difensore dell’anno, come suo solito, ha fornito commenti certamente senza peli sulla lingua, scatenando anche qualche polemica con i protagonisti del gioco.

Draymond Green will join @NBAonTNT’s Playoffs studio coverage as a guest analyst on May 31st through June 2nd. The 3x Champ previously was a guest analyst for TNT's 2020 Playoffs coverage. pic.twitter.com/UncdwO5uCi — Boardroom (@boardroom) May 28, 2021

Green esordirà come commentatore TV il prossimo lunedì 31 maggio, in vista di Philadelphia 76ers contro Washington Wizards e Memphis Grizzlies contro Utah Jazz. Il giocatore dei Golden State Warriors rimarrà sulle reti di TNT fino al 4 giugno.

