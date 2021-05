NBA, infortunio Kentavious Caldwell-Pope: solo una contusione al ginocchio

Dopo l’anticipata uscita dal campo in Gara 3 contro i Phoenix Suns per problemi fisici, Kentavious Caldwell-Pope sembra poter tirare un sospiro di sollievo riguardo la situazione del suo ginocchio sinistro. Secondo quanto riporta ESPN, infatti, la guardia dei Lakers – dopo aver svolto tutti gli esami del caso – avrebbe riportato solo una lieve contusione allo stesso ginocchio e sarà rivalutato giorno per giorno.

Caldwell-Pope era uscito a 4 minuti e 16 secondi dalla fine del terzo quarto dopo che Devin Booker era entrato accidentalmente in contatto con la gamba della guardia tiratrice. Il giocatore aveva quindi commentato la situazione in questa maniera:

“Ho subito sentito dolore quando Devin mi ha colpito, il ginocchio si è iperesteso. È stato abbastanza doloroso.”

Caldwell-Pope domani valuterà come la sua gamba avrà risposto al giorno di riposo ed al conseguente trattamento dello staff medico, per poi prendere una decisione in vista di Gara 4, in programma nella serata italiana di domani (ore 21.30). Giovedì scorso, KCP ha chiuso il match con cinque punti, quattro rimbalzi e due recuperi a referto. Nella serie, viaggia con una media di soli 4 punti ad allacciata di scarpa, ma il problema è al tiro: 22.2% di realizzazione dal campo e l’8% da dietro l’arco. Numeri significativamente in calo rispetto alla sua media stagionale pari a 9.7 punti, 43.1% dal campo e il 41% dalla linea dei 3 punti.

