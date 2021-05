NBA, Jaylen Brown risponde a Irving: “Tifosi di Boston razzisti? Ha generalizzato”

Gli ultimi commenti di Kyrie Irving sui tifosi di Boston non sono particolarmente piaciuti a diversi componenti dei Celtics. Danny Ainge, GM della franchigia, ha respinto chiaramente le accuse di razzismo lanciate dalla stella di Brooklyn verso i tifosi di Boston, mentre Marcus Smart ha ammesso di essere stato testimone di qualche azione di questo tipo, evidenziata dallo stesso Irving alla vigilia di Gara 3.

Ebbene, ieri notte sono arrivate anche le parole di Jaylen Brown il quale si è detto infastidito dei commenti generalizzati dell’ex giocatore di Boston:

Jaylen Brown says he was urged to share his perspective: "Racism should be addressed. Systemic racism should be addressed. It should be addressed in Boston and throughout the United States. But I do not like the way it was brought up in the construct of a playoff game."

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) May 28, 2021