NBA, i Clippers riaprono la serie con Dallas: le parole Rondo e George

Dopo un inizio di Gara 3 quantomeno terribile – in cui i Clippers si sono ritrovati sotto 30-11 – i californiani hanno risposto con una prestazione davvero importante e che potrebbe salvare la loro stagione. La compagine di coach Lue – il quale aveva promesso di ‘far vedere di che pasta siamo fatti’ – infatti ha risposto ai 44 punti, 9 rimbalzi e 9 assist di un immenso Luka Doncic, mettendo in evidenza Leonard e George: 65 punti in due nella vittoria per 118-108 sui Mavericks di fronte a 17.705 fan all’American Airlines Center. Ora la serie è sul 2-1 per Dallas.

Nel post-partita è arrivato il pronto commento di Paul George – autore di 22 dei suoi 29 punti nel solo primo tempo:

“Siamo sotto 2-1. Non abbiamo fatto ancora nulla. Non siamo i favoriti per vincere tutto. Non siamo i campioni in carica. Non abbiamo mostrato nulla. Dobbiamo però continuare a giocare in questa maniera. Dobbiamo vincere questa serie, ma anche pensare ad una partita alla volta. Dobbiamo vincere la 4a partita e tornare tutti a LA per riprenderci il vantaggio sul campo di casa. Oggi abbiamo compiuto solo un primo passo, non abbiamo fatto nulla di speciale.”

“L’inizio di partita? Ci siamo sentiti come se non stessimo giocando in base alle nostre potenzialità, anche considerando lo 0-2 nella serie. Pensavo che stasera avremmo reagito diversamente, soprattutto dal punto di vista difensivo. Poi, è effettivamente arrivata la reazione, ma dobbiamo stare più attenti.”