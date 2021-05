NBA, Adam Silver: “Bradley Beal e Steph Curry sono stati spettacolari”

Adam Silver, il Commissioner della NBA, ha espresso il suo entusiasmo, in una recente intervista rilasciata per NBC Sports, riguardo la lotta al titolo di miglior marcatore della NBA di questa stagione. I due interessanti in questa competizione sono stati Bradley Beal e Stephen Curry, con quest’ultimo che è riuscito a spuntarla all’ultima partita.

Silver ha lodato le due stelle e si è congratulato con loro per lo spettacolo offerto. Queste le sue parole:

“Sono due atleti straordinari in tutti i sensi. Sono due punti cardine delle proprie comunità e grandi leader per le loro squadre. Non penso che molte persone capiscano quanto sia difficile fare quello che fanno loro, specialmente parlando del tiro da tre punti. Beal e Curry sono stati spettacolari.”

Alla fine il riconoscimento di miglior marcatore è andato a Stephen Curry. Il numero #30 dei Golden State Warriors ha segnato la bellezza di 32.0 punti di media a partita. Il play ha guidato la sua squadra fino al Play-in. Tuttavia, l’avventura degli Warriors si è conclusa anzitempo: dopo aver sciupato l’occasione per il settimo posto contro i Los Angeles Lakers, sono caduti contro i Memphis Grizzlies, che hanno ottenuto così l’ottavo posto ad ovest.

Poi c’è Beal. La guardia dei Washington Wizards ha viaggiato con una media di 31.3 punti a partita. Grazie alle sue prestazioni, i capitolini, dopo un pessimo inizio, hanno raggiunto il Play-in e sono riusciti a strappare un biglietto per i Playoff NBA.

Leggi anche:

NBA, Jaylen Brown risponde a Irving: “Tifosi di Boston razzisti? Ha generalizzato”

Draymond Green torna in TV per commentare i Playoff NBA

NBA, Ja Morant torna sugli insulti dei tifosi dei Jazz alla sua famiglia