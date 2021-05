NBA, Adam Silver reagisce agli ultimi incidenti: “Zero tolleranza”

Il ritorno dei tifosi negli stadi per vedere i Playoff è una boccata di normalità. È il segno che, forse, qualche pezzo di consuetudine deragliato a causa della pandemia sta lentamente tornando al suo posto. Eppure questo ritorno sembra aver fatto male a qualcuno, come testimoniato dagli ignominiosi episodi capitati ai danni di Russell Westbrook, Trae Young e Ja Morant.

Il numero 4 degli Washington Wizards è stato colpito da un lancio di popcorn sulla via degli spogliatoi a causa dell’infortunio rimediato, mentre la point guard degli Hawks ha ricevuto uno sputo al Madison Square Garden nel corso di gara-2. Il classe ’99 dei Memphis Grizzlies, invece, si è visto recare insulti indirizzati a suo padre. Tre episodi che hanno fatto scattare il ban per i colpevoli, tre episodi sui quali si è pronunciato anche il commissioner NBA. Come riportato da NBC Sports Washington, Adam Silver si è espresso con queste parole:

“Zero tolleranza. Nessuno riuscirà a scappare con eventi come questi. Sarete catturati. Sarete espulsi da un’arena. In alcuni casi possono esserci anche procedimenti giudiziari che si verificano nel momento in cui la condotta raggiunge tale livello di assalto, o quando la polizia vede qualcosa di cui prendere nota.”

Patti chiari, amicizia lunga. Adam Silver si è pronunciato con la speranza di interrompere immediatamente questa successione di eventi da condannare severamente.

