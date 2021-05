Gli Utah Jazz bandiscono tre tifosi a tempo indeterminato dalla EnergySolution Arena: durante Gara 2 contro Memphis, i tre hanno rivolto insulti razzisti al padre e alla famiglia di Ja Morant. Un comportamento che non è passato inosservato alla sicurezza che, in poco tempo, ha allontanato le tre persone.

In un’intervista a ESPN il padre della star dei Grizzlies racconta di come, più volte nel corso della partita, lui e sua moglie sono stati oggetto di insulti razzisti e sessuali. Queste le parole di Tee Morant:

"I know heckling," Tee Morant said. "But that’s different than heckling. That’s straight up disrespectful."

The banned Jazz fans made separate vulgar or racist comments to Ja Morant's parents, his father Tee Morant told ESPN.

Un episodio che ha colpito lo stesso Ja Morant che, tramite una serie di tweet, ha ringraziato il resto dei tifosi che hanno preso le distanze dai tre:

my family told me they felt the love from all the other jazz fans who were around them 🤝 even bought each other drinks with a few.

those 3 just went too far 💯 https://t.co/1XvjXcPVOo

— Ja Morant (@JaMorant) May 28, 2021