NBA, paura Westbrook: incerto per Gara 3

La serie Playoff tra Sixers e Wizards non sta di certo andando bene per Washington. La compagine della capitale si trova sotto 2-0 nella serie, e nella prima partita alla Capital One Arena potrebbe dover fare a meno di Russell Westbrook. La stella ex Rockets nel quarto quarto di Gara 2 aveva lasciato il parquet per un infortunio alla caviglia destra, rimediato dopo un contatto con Furkan Korkmaz. E, secondo quanto riportato da NBCSports, il playmaker degli Wizards, dopo non aver partecipato agli allenamenti negli ultimi giorni, potrebbe essere costretto a saltare Gara 3.

La sfida tra Washington e Philadelphia è in programma per domani all’1 ora italiana. L’head coach Scott Brooks ha detto che la presenza di Russ dipenderà da come risponderà ai trattamenti dello staff medico:

“Ha ricevuto alcuni trattamenti. È tutto quello che so in questo momento. Ieri ha ricevuto delle cure. Sono sicuro che farà di tutto per provare a recuperare come sempre. Prova sempre a mettersi nella posizione migliore per giocare. Vedremo come si sentirà domani”

Dopo una Gara 1 da 16 punti e 14 assist, Westbrook ha messo a referto 10 punti e 11 assist in Gara 2. Se dovesse essere costretto a saltare la prossima partita, potrebbe essere il backup Ish Smith, che in questa serie sta viaggiando a 8 punti, 2.5 assist e 1.5 palle rubate di media in 23 minuti, a partire titolare, oppure Davis Bertans, se coach Brooks scegliesse di fare un cambio radicale nella lineup.

Sono quindi diverse le alternative per gli Wizards, che però sperano sicuramente nel ritorno di Russ. La rimonta dopo il 2-0 nella serie sembra impossibile, vista anche la differenza fatta vedere dalle squadre nelle prime due sfide, ma Westbrook e compagni, finché potranno, venderanno cara la pelle.

