NBA, i Lakers rimarranno allo Staples Center fino al 2041

I Los Angeles Lakers hanno annunciato di aver raggiunto l’accordo con AEG – la company proprietaria dello Staples Center – per continuare ad usufruire dell’impianto fino al 2041. L’intesa è stata trovata sulla base di un accordo ventennale, forte di un a collaborazione che dura dal 1999. Da allora i Lakers hanno vinto sei titoli NBA, e numerosi campioni come Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Pau Gasol e LeBron James hanno calcato il parquet dell’arena. I Lakers e AEG hanno inoltre annunciato di avere in programma degli investimenti per migliorare lo Staples Center.

Jeanie Buss, proprietaria dei Los Angeles Lakers, ha annunciato pubblicamente l’accordo:

“Siamo molto felici di estendere la nostra partnership con AEG. Lo Staples Center si classifica tra la migliori arene di tutto il mondo per guardare e giocare a basket e siamo entusiasti di poterla chiamare casa per altre due decadi. La decisione è stata presa pensando prima di tutto ai nostri tifosi e ai nostri giocatori. L’impegno di AEG di investire capitali significativi nell’arena sta a significare che i Lakers continueranno a giocare in una delle più belle sedi del mondo.”

Attualmente, i gialloviola condividono lo Staples Center con i cugini dei Los Angeles Clippers. I Clippers hanno un accordo fino al 2024. Al termine dovrebbero trasferirsi a Inglewood, dove sorgerà il loro impianto. I Lakers condividono la loro casa anche con le Sparks della WNBA e con i Kings della NHL.

Il tempismo dell’annuncio non è un caso. Questa notte i Lakers, in occasione di Gara 3 contro Phoenix, torneranno, per la prima volta dopo ben otto anni, a disputare una partita di Playoff allo Staples Center. LeBron James e compagni proveranno a far valere il fattore campo per trovare il vantaggio nella serie, fermo sull’uno a uno.

