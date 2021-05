NBA, Kyle Kuzma si difende dalle critiche: “Io non devo segnare canestri”

I Lakers sono pronti a sfidare i Phoenix Suns stasera allo Staples Center per Gara 3. Dopo aver pareggiato la serie grazie al ‘ritorno alla normalità’ di Anthony Davis, i gialloviola hanno assolutamente bisogno di trovare altri assi nella manica per dare continuità di risultato. Ecco perché coach Frank Vogel spera in una riscossa anche di Kyle Kuzma, il quale ha segnato solo 2 punti nei primi due appuntamenti (nessun canestro nei 19 minuti di Gara 1, ndr).

Questa evidente mancanza di statistiche può essere spiegata da una quasi assenza di tiri dal campo per l’ala piccola. Dall’inizio della postseason, di fatti, il giocatore ha tirato solo 6 volte, centrando il canestro in una sola occasione (compreso uno 0/3 dietro l’arco). Per chiarire l’impatto solitamente portato da Kuz, il giocatore ha chiuso la regular season con 12.9 punti, 6.1 rimbalzi e 1.9 assist. Un ruolo offensivo più che limitato che non preoccupa però il nativo di Flint:

“Il mio ruolo in questa squadra non è necessariamente quello di segnare molti canestri. Ovviamente, se la guardi da un punto di vista dei tentativi dal campo, bisogna anche dire che non ho avuto troppe opportunità per andare a canestro. Sono fiducioso che alla fine il mio momento arriverà, ma il mio obiettivo è difendere bene – cosa che ho fatto – e fare queste piccole cose per aiutarci a vincere, e per me va bene così.”

E su questo, Kuz ha assolutamente ragione, perché con lui in campo la difesa dei Lakers serra le fila anche da un punto di vista statistico:

“Ovviamente per me non è ideale poter tirare solo due o tre volte, ma lo accetto. Devo rimanere focalizzato sulla serie al 100%. Devo solo trovare altri modi per aiutare la squadra. Sono costantemente in movimento in campo e credo che questa energia mi aiuterà, sia che si tratti di tagliare verso il canestro, di correre in transizione o di leggere bene la partita. Devo solo continuare a credere che riceverò la palla e rimanere in ritmo.”

