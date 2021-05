NBA, i Milwaukee Bucks hanno deciso di non “tankare” per evitare gli Heat ai Playoff

In questo primo turno di Playoff NBA, si sta disputando il rematch delle Semifinali della Eastern Conference dello scorso anno. Si stanno sfidando infatti i Milwaukee Bucks e i Miami Heat, con i primi avanti 2 a 0 nella serie. Secondo quanto riporta Zach Lowe di ESPN, i Bucks, in occasione della penultima partita della stagione regolare, proprio contro gli Heat, avrebbero discusso la possibilità di perdere volontariamente. Questo per evitare proprio Miami al primo turno.

Lo spogliatoio di Milwaukee ha però rigettato l’ipotesi. I giocatori sono risultati concordi all’unanimità nel non “tankare”, per arrivare così ai Playoff in ritmo e non dimostrare timore nel loro avversario. I Bucks hanno poi vinto nettamente quella partita, dimostrando così di non temere il confronto con la squadra che gli aveva brutalmente eliminati lo scorso anno.

I Milwaukee Bucks non hanno avuto una stagione spettacolare come la scorsa. La squadra di coach Budenholzer si è classifica al terzo posto ad Est, con 46 vittorie e 26 sconfitte. La stessa cosa si può dire dei Miami Heat che, dopo l’exploit delle Finals 2020, non hanno rispettato le attese.

I rapporti di forza sembrano quindi ribaltati rispetto agli scorsi Playoff. In Gara 1 i Bucks hanno avuto la meglio all’overtime grazie al canestro decisivo di Khris Middleton. In Gara 2, trascinati da un grande Giannis Antetokounmpo , hanno battuto Miami di 34 punti. Ora la serie si sposta in Florida, con Butler e compagni chiamati a migliorare le proprie prestazioni.

Il salto di qualità dal punto di vista della mentalità dei Bucks potrebbe arrivare durante questi Playoff. Con la scelta di non perdere per avere un avversario più “facile” al primo turno, la squadra ha dimostrato di non avere paura di affrontare i demoni del passato e di credere nelle proprie qualità.

