NBA, Ja Morant entra ufficialmente nella storia dei Grizzlies

Nonostante non sia bastata ai Memphis Grizzlies per portare sul 2-0 la serie contro gli Utah Jazz, la prestazione di Ja Morant è stata leggendaria. Anzi storica. I 47 punti segnati dal prodotto da Murray State infatti, rappresentano il record di franchigia per i Jazz, ma non solo. Mai nessun giocatore sotto i 22 anni, aveva segnato tanto in una partita di playoff. Battuto il precedente record (45 punti) stabilito da LeBron James nel 2006.

Molti giocatori, soprattutto attraverso i social, hanno esaltato la prestazione della giovane stella di Memphis ma lo hanno fatto anche gli avversari. Il primo è stato Donovan Mitchell, uno che di record nei playoff se ne intende. Queste le sue parole ne post partita:

“Onestamente non mi sorprende troppo. È fatto così: gioca per competere. Stasera è stato aggressivo fin dalla palla a due e avere questa fame e questa voglia alla sua giovane età è veramente speciale. Non si arrende mai: è la cosa che più rispetto di lui”

Ma i record di Morant non finiscono qui. I 73 punti messi a referto nelle prime due partite della serie infatti rappresentano il secondo dato di sempre, per punti segnati in due partite di playoff, dietro solo ai 75 di George Mikan.

Leggi anche:

Playoff NBA: torna Mitchell e i Jazz rovinano la festa di Morant, vincono anche Sixers e Knicks

NBA, grande ritorno di Donovan Mitchell: “Frustrante dover guardare i tuoi compagni in difficoltà”

NBA, LeBron James commenta l’incidente dei popcorn di Westbrook