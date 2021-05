NBA, grande ritorno di Donovan Mitchell: “Frustrante dover guardare i tuoi compagni in difficoltà”

Dopo una pessima Gara 1, in cui Donovan Mitchell ha dovuto osservare la partita dalla panchina, visibilmente frustrato, la stella degli Utah Jazz è potuta tornare in campo, seppure per un limitato numero di minuti.

Il ritorno di Spida in campo è stato accompagnato dai 14200 tifosi presenti alla Vivint Arena, che sono esplosi dopo soli due minuti alla vista della tripla messa a segno dalla propria guardia. Il cuore e l’anima dei Jazz sono tornati assieme a Mitchell, che ha condotto la squadra alla vittoria per 141-129 con 25 punti in 26 minuti e ben cinque triple messe a segno.

La sua uscita dal campo è stata salutata da una standing ovation, commentata così dal giocatore in maglia #45.

“La sensazione peggiore durante Gara 1 è stata quella in cui sentivo che avrei potuto giocare. Alla fine gli esperti del team me lo avevo sconsigliato. Certamente si può non essere d’accordo con alcune cose, ma ciò mi aveva frustrato non poco.

Ora mi sento bene. Non vedevo l’ora di tornare in campo. Sono passate circa 5 settimane e in questi casi non si può far altro che scendere in campo, allenarsi e rimettersi nella forma perfetta per giocare. Sto cercando di trovare nuovi modi per impattare il gioco nel modo giusto al momento giusto, che sia riuscire a rubare palla, o subire uno sfondamento. Qualsiasi modo in cui possa essere utile, è importante per la squadra e per me in questo momento.”