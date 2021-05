NBA: Simmons risponde alle critiche e porta i Sixers sul 2-0

Erano stati in molti ad aver criticato Ben Simmons dopo Gara 1 della serie playoff contro i Washington Wizards. All’australiano, nonostante i 15 rimbalzi ed i 15 assist messi a referto, era stata imputata troppa timidezza offensiva. Una timidezza che non si è vista in Gara 2, dove Simmons ha risposto alle critiche, con i fatti.

Il prodotto da LSU ha chiuso con 22 punti (12 nel solo 1/4), 9 rimbalzi e 8 assist. Il tutto senza giocare nel quarto periodo visto il netto vantaggio che i suoi avevano accumulato sugli avversari. Una prestazione maiuscola dunque che lo ha portato anche, al termine della partita, a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

“Sinceramente penso che mettere a referto 15 assist e 15 rimbalzi non sia facilissimo. Per di più abbiamo anche vinto la partita quindi non ho capito molto certe critiche. Non so voi, ma io sono qui per vincere e faccio tutto ciò che è necessario per aiutare la mia squadra a farlo. Qualunque essa sia”