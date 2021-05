NBA, Donovan Mitchell salta Gara 1, Gobert stupito: “Perché è rimasto fuori?”

Il ritorno di Donovan Mitchell in campo sembrava cosa fatta prima di Gara 1, ma a poche ore dall’inizio del match (poi perso) contro i Memphis Grizzlies, la franchigia ha annunciato l’indisponibilità della sua stella a causa dei noti problemi alla caviglia infortunata. Mitchell, out dal 16 aprile, nel pre-partita sembrava potesse essere della competizione poiché ai microfoni dei giornalisti aveva commentato in questa maniera:

“Sto bene: avrà sempre un po’ di fastidio nelle prossime settimane, ma non è un problema. Sono pronto a scendere in campo: non vedo l’ora di esserci”

Assenza che Utah ha pagato a caro prezzo, perdendo il primo appuntamento di questi Playoff 2021 così come il fattore campo, ora nelle mani dei Grizzlies. Nel post-partita, Quin Snyder ha commentato così il forfait di Mitchell:

“Sappiamo bene quanto voglia darci una mano e speriamo di riaverlo presto a disposizione. Il nostro obiettivo principale è preservare la salute dei ragazzi: verrà valutato giorno dopo giorno e ci darà presto una mano: ve l’ho detto, è un talento che non vede l’ora di competere”.

Stesso discorso per i compagni di squadra del play, i quali sono rimasti stupiti dell’assenza del giocatore. A partire da Rudy Gobert:

“È stata un’enorme sorpresa non vederlo in campo: non fatemi domande, voglio starne fuori da tutta questa situazione – altrimenti va a finire che per provare a capire qualcosa mi verrà il mal di testa. La speranza è che stia bene per la prossima gara: voglio preoccuparmi solo di questo.”

