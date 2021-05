Playoff NBA, Harris è diabolico: Philadelphia vince Gara 1 contro Washington

I Philadelphia 76ers si portano a casa Gara 1 contro Washington dopo una partita sostanzialmente equilibrata con il risultato finale di 125-118. I padroni di casa hanno dovuto sudare forse più del dovuto per chiudere il primo atto di una serie che si preannuncia davvero molto interessante. Nei primi dodici minuti entrambe le squadre si sono adattate agli avversari, con i capitolini che hanno chiuso in vantaggio con il punteggio di 28-27. Le difese si allargano e gli attacchi tendono a segnare anche nel secondo parziale, con Washington che comunque termina il primo tempo in vantaggio di una sola lunghezza.

Nel secondo, invece, Phila riesce a scalfire con più continuità la difesa avversaria, registrando anche un parziale di 15-4 che regala una mini fuga ai padroni di casa (88-81). Washington, con l’aiuto di Beal e Gafford, tenta di limitare i danni e termina il terzo quarto in svantaggio con il risultato di 99-93. Negli ultimi 12 minuti, Phila continua a produrre punti fino ad un passaggio a vuoto in cui perde 5 palloni in 6 possessi. Washington, però, non ne approfitta e la compagine allenata da coach Doc Rivers li punisce con una tripla di Danny Green, il quale – insieme ad Embiid – tiene a discreta distanza i capitolini (121-113) a 95 secondi dal termine.

Per Philadelphia da segnalare i 37 punti, 6 rimbalzi e 2 assist di Tobias Harris, i 30 punti e 6 rimbalzi di Joel Embiid, così come la doppia doppia da 15 rimbalzi e 15 assist – insieme a 6 punti – di Ben Simmons. Dall’altra parte non è servita la doppia doppia di Beal da 33 punti e 10 rimbalzi, così come quella di Russell Westbrook il quale ha chiuso con 16 punti, 14 assist e 5 rimbalzi.

