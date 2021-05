NBA, Chris Paul commenta il suo problema alla spalla

Chris Paul ha subìto una contusione alla spalla destra nel secondo quarto della vittoria di domenica per 99-90 in Gara 1 sui Los Angeles Lakers . L’11 volte All-Star si è scontrato goffamente con Cameron Johnson – suo compagno di squadra – durante una lotta a rimbalzo in cui, peraltro, l’ha spuntata LeBron James. CP3 in quell’occasione si è diretto immediatamente negli spogliatoi, tornando poco dopo sul parquet, accompagnato da una standing ovation da parte del pubblico presente.

Here's the play where Paul was hurt pic.twitter.com/z2W2pDNdaK — CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) May 23, 2021

Successivamente, il play è uscito ancora una volta a metà del terzo quarto per un rapido check da parte dello staff medico, per fare rientro verso la fine del periodo. In tutto questo CP3 ha stretto i detti per rimanere sul parquet e stare accanto ai suoi compagni, terminando il match con 36 minuti di permanenza mettendo a referto sette punti, otto assist e quattro rimbalzi.

Al termine della partita, Chris Paul non si è detto troppo preoccupato per lo stato della sua spalla. Queste le parole del veterano:

“Gara 2? Starò bene. Continuavo a pensare tra me e me, ‘Finisci la partita’. Ed è andata bene.”

Anche Monty Williams ha voluto commentare la condizioni della sua stella:

“Ho parlato brevemente con lui e mi ha detto che stava bene e che sarebbe stato bene anche per i prossimi appuntamenti. Era piuttosto indolenzito quando è tornato in campo, ma il fatto che abbia giocato oggi ci ha dato molta energia. È stato stimolante vederlo in campo, dare tutto quello che aveva su entrambi i lati del campo. Ci ha dato una bella spinta vederlo reattivo in quel modo. Mi sono commosso nel guardarlo lottare stasera.”

