NBA Playoff, Mavericks, PJ Washington si prende riflettori ed elogi da coach Kidd: “Avremo bisogno di lui”

Nelle 59 occasioni stagionali in cui avevano condiviso il parquet quest’anno (tra regular season e Playoff) Kyrie Irving o Luka Doncic avevano sempre guidato il tabellino Mavericks quanto a punti segnati. Gara 3 di 2º turno tra Dallas e OKC rappresenta dunque una piacevole eccezione. Complici le condizioni non ottimali dello sloveno, in dubbio prima della palla a due, a prendersi la scena è stato PJ Washington, autore di 27 punti.

Jason Kidd ha sottolineato in conferenza stampa quanto la squadra conti sul supporto dell’ex Charlotte:

"Since March, he's comfortable. Being home; being in the Playoffs, he's excited…He's been great on both ends and we're gonna need him to continue to do that…if we wanna try to do anything in this series." 🙌

Mavs HC Jason Kidd on P.J. Washington's impact pic.twitter.com/py7aByi4LZ

— NBA TV (@NBATV) May 11, 2024