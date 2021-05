Playoff NBA, Luka Doncic è da tripla doppia: Dallas sbanca LA in Gara 1!

I Dallas Mavericks vincono all’esordio in questi Playoff NBA 2021, sbancando lo Staples Center e regolando i Los Angeles Clippers con il risultato finale di 113-103.

Primo tempo

Ospiti che cominciano subito con il piede giusto, con Luka Doncic produttivo fin dal primo minuto, mentre i Clippers faticano ad entrare in partita. Paul George, timido, non riesce ad andare a bersaglio, così è Kawhi Leonard a dover portare sulla spalle i losangelini per farli rimanere a contatto. Il primo quarto si chiude con Dallas avanti sul 33-30. Nel secondo parziale PG cerca di entrare in partita e finalmente lo fa con un paio di layup di facile produzione. Un segnale interessante arriva anche da Ivica Zubac che fa la voce grossa sotto i tabelloni. La verità, però, è che appena Doncic comincia a prendere ritmo, i Mavs ne approfittano. A pochi giri d’orologio dall’intervallo lungo, lo sloveno realizza una serie di triple in step-back da distanza davvero siderale che stordiscono i Clippers. Sono 21 i punti del play alla fine del quarto, con i texani avanti sul 60-55.

Secondo tempo

La compagine di Rick Carlisle rientra con lo stesso piglio del primo tempo con Doncic, ancora una volta, con il ruolo di carnefice. Dallas è squadra e lo dimostra riuscendo a coinvolgere tutti i suoi effettivi. Tim Hardaway Jr. fa un passo avanti e si rende pericoloso dagli angoli, arrivando a 16 punti alla fine del terzo parziale. Stesso discorso per Finney-Smith. I padroni di casa, però, non vogliono mollare la presa e negli ultimi minuti, grazie alla solita coppia composta da Leonard e George, si riportano sotto. Bene anche Beverley. Al termine del quarto il risultato recita 86-80 a favore dei Mavericks.

Negli ultimi 12 minuti i ragazzi di Tyronn Lue mostrano una bella reazione, alzando la loro energia e reagendo allo svantaggio che viene cancellato dopo pochi giri d’orologio. Anzi, i californiani si ‘permettono’ addirittura di mettere la testa avanti grazie alle conclusioni di Ibaka, Rondo, Leonard e George. A circa 6 minuti dal termine il risultato è di 97-95 per i padroni di casa. La sveglia ospite è invece tutta di Tim Hardaway che prima si procura uno sfondamento, poi segna una bomba che regala il nuovo vantaggio ai suoi (100-98). Da qui in avanti, i Clippers faticano a trovare la via del canestro, mentre Dallas ritrova in Porzingis un valido alleato per 6 punti in un amen del lettone che chiudono sostanzialmente la contesa. I texani vincono con il punteggio finale di 113-103 e si prendono, momentaneamente, il fattore campo nella serie.

Per Dallas da segnalare la tripla doppia di Luka Doncic da 31 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, così come i 21 punti di Hardaway Jr. ed i 18 di uno splendido Finney-Smith. Per il nostro Melli, 4 rimbalzi in 9 minuti sul parquet. Dall’altra parte non sono serviti a nulla i 26 punti + 10 rimbalzi di Leonard ed i 23 di George.

